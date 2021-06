Rai: il 30 giugno l’ultimo Cda di Foa e Salini (Di lunedì 28 giugno 2021) Ultimo Cda Rai con i partiti ancora divisi nomine entro il 12 La Stampa, pagina 7, di Michela Tamburrino. Mai come in questa situazione di fine mandato, la tempistica ha assunto un ruolo tanto strategico. Rai, le date in sequenza ravvicinata raccontano di un cambio al vertice regolato da appuntamenti non più derogabili. È mercoledì la convocazione di quello che dovrebbe essere l’ultimo Cda del vecchio corso. L’ordine del giorno sarà reso noto solo oggi, ma sembra che giaccia qualche contratto da approvare che altrimenti andrebbe in scadenza. L’attuale board conclude il mandato con l’approvazione definitiva del bilancio da parte dell’assemblea degli azionisti (Tesoro e ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 28 giugno 2021) Ultimo Cda Rai con i partiti ancora divisi nomine entro il 12 La Stampa, pagina 7, di Michela Tamburrino. Mai come in questa situazione di fine mandato, la tempistica ha assunto un ruolo tanto strategico. Rai, le date in sequenza ravvicinata raccontano di un cambio al vertice regolato da appuntamenti non più derogabili. È mercoledì la convocazione di quello che dovrebbe essereCda del vecchio corso. L’ordine del giorno sarà reso noto solo oggi, ma sembra che giaccia qualche contratto da approvare che altrimenti andrebbe in scadenza. L’attuale board conclude il mandato con l’approvazione definitiva del bilancio da parte dell’assemblea degli azionisti (Tesoro e ...

Advertising

UMBERTOALF : prodigiosamente a Barletta il 28 giugno 1982. nasceva un bimbo, un prodigio #PietroMennea la freccia del sud MOSCA… - Teleblogmag : Sempre grandi ascolti tv per #euro2020 #belgioportogallo Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sem… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di domenica #27giugno ?? - PaniSimonetta : RT @AvvErich: Tutti fuori dalle sedi Rai d’Italia in data 29 giugno 2021, per chiedere il diritto alla libera informazione, al pluralismo e… - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * PUNTATA DEL 27 GIUGNO 2021, « OSPITI FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO -PIERPAOLO SILERI – BEPPE… -