Pokimane chiede a Trainwrecks e xQc di smetterla di promuovere siti di scommesse su Twitch

Leggi su esports247

(Di lunedì 28 giugno 2021) Imane ‘’ Anys ha deciso di scagliarsi contro xQc eper intimarli adisudidall’etica ambigua poichè crede che sia molto negativo per la società e per tutti i ragazzini che seguono le due star del web. Il mondo dellesuè molto sotto attacco in queste ultime settimane con Asmongold e MoustrCr1TiKaL che vi si schierano contro mentre altri tra cui Ludwig Ahgren, Felix xQc Lengyel e TylerNiknan che cercano di ...