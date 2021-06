Nuova ondata di caldo e afa in arrivo in Italia, soprattutto al Sud (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - “L'intensa ondata di calore in atto sulle regioni meridionali ha subìto una temporanea attenuazione grazie a deboli venti settentrionali leggermente meno caldi. Tuttavia, già dalle prossime ore l'anticiclone africano si rinforzerà Nuovamente con decisione sulla nostra penisola, riproponendo una situazione simile a quella della settimana appena trascorsa. Ancora una volta la massa d'aria rovente insisterà soprattutto sulla Sicilia e al Sud". E' l'analisi dei meteorologi di IconaMeteo.it . Il clima sarà comunque molto caldo anche nel resto dell'Italia, e spesso afoso sulle regioni del Nord. In questo ... Leggi su agi (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - “L'intensadi calore in atto sulle regioni meridionali ha subìto una temporanea attenuazione grazie a deboli venti settentrionali leggermente meno caldi. Tuttavia, già dalle prossime ore l'anticiclone africano si rinforzeràmente con decisione sulla nostra penisola, riproponendo una situazione simile a quella della settimana appena trascorsa. Ancora una volta la massa d'aria rovente insisteràsulla Sicilia e al Sud". E' l'analisi dei meteorologi di IconaMeteo.it . Il clima sarà comunque moltoanche nel resto dell', e spesso afoso sulle regioni del Nord. In questo ...

