Napoli | parroco chiede aiuto a Putin | servono soldi per restaurare la chiesa

Mancano i fondi per completare il restauro della Chiesa di San Nicola alla Carità a Napoli e il parroco, padre Mario Rega, chiede aiuto al presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, per avere sostegno nella convinzione che il richiamo al Santo, venerato anche nella Chiesa Ortodossa, possa essere d'aiuto. Due busti in legno intagliato, raffiguranti gli apostoli "San Paolo" e "San Pietro", saranno restituiti, il 28 giugno 2021 alle ore 18:00, dalla Chiesa.