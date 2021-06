Miracolo di Crisanti: fa sembrare un genio Travaglio (Di lunedì 28 giugno 2021) Venerdì scorso è andata in onda l’ultima puntata, prima della pausa estiva, di Otto e mezzo, programma di approfondimento condotto da tempo immemorabile da Dietlinde Gruber, detta Lilli, su La7. Ovviamente si è parlato a lungo del coronavirus e dell’ultimo spauracchio con cui continuare a terrorizzare il Paese: la famigerata variante Delta. Una variante la quale, malgrado la sua sostanziale irrilevanza sul piano della malattia grave, è stata affrontata come se si trattasse di un virus completamente diverso dal Sars-Cov-2. Tutto questo malgrado le numerose e reiterate segnalazioni di alcuni scienziati non allineati con la filosofia del terrore, secondo cui i virus a Rna in generale e i ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 28 giugno 2021) Venerdì scorso è andata in onda l’ultima puntata, prima della pausa estiva, di Otto e mezzo, programma di approfondimento condotto da tempo immemorabile da Dietlinde Gruber, detta Lilli, su La7. Ovviamente si è parlato a lungo del coronavirus e dell’ultimo spauracchio con cui continuare a terrorizzare il Paese: la famigerata variante Delta. Una variante la quale, malgrado la sua sostanziale irrilevanza sul piano della malattia grave, è stata affrontata come se si trattasse di un virus completamente diverso dal Sars-Cov-2. Tutto questo malgrado le numerose e reiterate segnalazioni di alcuni scienziati non allineati con la filosofia del terrore, secondo cui i virus a Rna in generale e i ...

Valenti07388668 : @WonderfoolWords Crisanti come al solito, e non è un virologo, dice la sua. Che non è Ema né Aifa. Il vaccino è un… -