Michelle Hunziker in crociera con le amiche | il suo capitano non è Tomaso

Advertising

notiziarioeolie : di Michelle Hunziker @m_hunziker Arruffata, piena di sale e felice come una bimba!!! Il paese più bello del mondo… - infoitcultura : Weekend siciliano per Michelle Hunziker, tra Brolo e il porto di Capo d'Orlando - pieceleb72 : fantastica Michelle Hunziker - infoitcultura : Michelle Hunziker svela un clamoroso retroscena sul rapporto con Eros: “Costretta a farlo” - infoitcultura : Michelle Hunziker, la verità sull’addio a Ramazzotti; “Vi dico perchè…” -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Yeslife

'Arruffata, piena di sale e felice come una bimba!!! Il paese più bello del mondo è l'Italia punto e basta! Oggi Alicudi' scrivepostando gli scatti della sua mini - crociera in Sicilia con le amiche. La conduttrice tv ha lasciato a casa il marito Tomaso Trussardi e le figlie e si è concessa un po' di relax ...... chi sarà la coppia di conduttori che sostituirà Ficarra e Picone? Non l'avreste mai detto Se da una parte volti come Gerry Scotti,, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sembrerebbero ...“Arruffata, piena di sale e felice come una bimba!!! Il paese più bello del mondo è l’Italia punto e basta! Oggi Alicudi” scrive Michelle Hunziker postando gli scatti della sua mini-crociera in Sicili ...Con l’arrivo dell’estate i primo turisti tornano a popolare la zona tirrenico nebroidea del messinese. La showgirl ha trascorso il weekend in Sicilia, approdando ieri pomeriggio al porto di Capo d’Orl ...