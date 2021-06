L'Italia si inginocchierà? La Figc non cambia linea: 'Decidono i giocatori' (Di lunedì 28 giugno 2021) La Figc sceglie la linea della coerenza nel dibattito sull'opportunità di aderire o meno alla campagna "Black Lives Matter" da parte degli Azzurri impegnati all'Europeo. Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 giugno 2021) Lasceglie ladella coerenza nel dibattito sull'opportunità di aderire o meno alla campagna "Black Lives Matter" da parte degli Azzurri impegnati all'Europeo.

Advertising

fattoquotidiano : Black lives matter, l’Italia si inginocchierà nei quarti degli Europei contro il Belgio perché seguirà Lukaku e com… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - C'è la conferma di Chiellini: l'Italia non si inginocchierà - Gazzetta_it : Europei, il Belgio a Monaco s'inginocchierà. E anche gli azzurri per solidarietà #BlackLivesMatter - garat_o_meter : RT @UnoFRAtanti: L'Italia si inginocchierà per esprimere solidarietà al Belgio che ha colonizzato mezza Africa trullallero trullallà . - maracana1950 : RT @Gazzetta_it: #Euro2020 L'Italia si inginocchierà? La Figc non cambia linea: 'Decidono i giocatori' #ITA -