Inter, Lukaku non vuole lasciare: ci sono però due big su di lui (Di lunedì 28 giugno 2021) Romelu Lukaku non ci pensa minimamente a lasciare l'Inter: ecco la posizione dell'attaccante belga sul suo futuro Nonostante l'addio di Antonio Conte, suo mentore in nerazzurro, Romelu Lukaku ha giurato fedeltà all'Inter e al suo nuovo allenatore Simone Inzaghi che non aveva tardato a chiamarlo subito dopo il suo insediamento ad Appiano. Pochi rischi, quindi, che Big Rom possa andar via anche se le sirene della Premier League sono sempre dietro l'angolo. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Manchester City e Chelsea restano sempre alla finestra per il bomber belga.

