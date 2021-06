Il presidente di Epat Mautino in lista con Damilano

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ildi, l’associazione dei pubblici esercizi di Torino e provincia, Alessandroscende in politica a fianco di Paoloe dellaTorino Bellissima. ”Stimo molto Paolo, una persona con grande determinazione e un’esperienza imprenditoriale importante – annuncia su Facebook – in questi ultimi mesi ho apprezzato il suo autentico desiderio di mettersi al servizio della nostra Città. Condivido con Paolo l’amore per Torino e la volontà di fare la nostra parte per renderla ancora più bella…anzi bellissima! Perché Bellissima non è solo un superlativo ma ...