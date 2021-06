Formula Uno, Leclerc felice: “Una delle migliori performance…” (Di lunedì 28 giugno 2021) La felicità c’è. E ci mancherebbe. Il Gran Premio d’Austria di Formula Uno ha consegnato un Charles Leclerc nuovo di zecca. Dopo gli orrori della Francia, la Ferrari si è ripresa alla grande a Stiria mettendo in pista due prestazioni solide. Il monegasco è stato protagonista di una rimonta eccellente: dopo il contatto con Pierre Gasly che l’aveva costretto alla sosta ai box all’interno dei primissimi giri, il ferrarista ha condotto una gara aggressiva, da vero combattente, che gli ha permesso di scalare posizioni su posizioni terminando al settimo posto dietro al compagno di squadra Carlos Sainz. Formula Uno, Leclerc ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) La felicità c’è. E ci mancherebbe. Il Gran Premio d’Austria diUno ha consegnato un Charlesnuovo di zecca. Dopo gli orrori della Francia, la Ferrari si è ripresa alla grande a Stiria mettendo in pista due prestazioni solide. Il monegasco è stato protagonista di una rimonta eccellente: dopo il contatto con Pierre Gasly che l’aveva costretto alla sosta ai box all’interno dei primissimi giri, il ferrarista ha condotto una gara aggressiva, da vero combattente, che gli ha permesso di scalare posizioni su posizioni terminando al settimo posto dietro al compagno di squadra Carlos Sainz.Uno,...

Advertising

FormulaPassion : #F1, #Ferrari: uno #StyrianGP che non fa la storia - byebyeIwannadie : Ma perché quando non ho fretta trovo gli autisti che fanno le gare di formula uno e oggi che ho un esame sto autist… - StadioSport : Formula Uno: ordine d’arrivo GP Stiria 2021: Ordine d’arrivo del GP di Stiria 2021, sesta prova del Mondiale di For… - Carbonio_14 : Pilota di formula uno dopo una settimana in Italia: Invero c'è da dire che la gara è stata molto impegnativa e lun… - Gabri_729 : @kevinsosp Formula uno e i commenti su de ligt oltre alla partita del portogallo -