Flavio Insinna a proposito di Don Matteo 13 rivela | “Pensavo fosse uno scherzo”

(Di lunedì 28 giugno 2021), il popolare conduttore e attore tv, è in questi mesi estivi, impegnato su due fronti, da una parte con la conduzione dello storico programma ‘La Corrida’, dall’altro con le riprese della celebre fiction Don13.con la fidanzata Adriana RiccioIl programma, che fu lanciato dal mitico Corrado, prende il via oggi, lunedi 28 Giugno, e terrà compagnia ai telespettatori di Rai 1, tutti i giorni alle ore 12. Sulle pagine di Tele Più, il conduttore e attore, ha parlato di entrambi gli appuntamenti,ndo anche simpatici aneddoti. ...

Advertising

TgrRaiTrentino : L'attore Flavio Insinna presta la voce all''orso Flavio' che per @enpaonlus illustra le norme di comportamento nei… - lombardo105 : @RaiUno IL PRANZO È SERVITO...un flop di RAI1 un programma vecchio riportato sullo schermo con Flavio Insinna un pr… - APmagazineit : Il pranzo è (ben)servito: Flavio Insinna conduce la nuova edizione dello storico programma. #IlPranzoeServito… - filufilo : RT @Unf_Tweet: - infoitcultura : Ginevra Pisani da Uomini e Donne a Il Pranzo è Servito/ 'Onorata di accompagnare Flavio Insinna' -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Insinna

Ginevra Pisani conduce 'Il Pranzo è Servito' al fianco di, la co - conduttrice arriva da ...Cosa sta succedendo a? La prossima stagione per il conduttore è già scritta, tutti i dettagli sul suo futuro televisivo.ha conquistato proprio tutti con il programma L'eredità in onda su Rai ...Il pranzo è servito, la risposta "choc" durante la prima puntata. Flavio Insinna senza parole: «Non ci credo...». Oggi, alle ore 14, è andata in onda la ...Il conduttore Flavio Insinna non ha potuto reagire in altro modo: un concorrente di "Il pranzo è servito" lo ha lasciato senza parole.