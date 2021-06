Dwayne Johnson protagonista e produttore di Red One | film realizzato in collaborazione con Amazon

(Di lunedì 28 giugno 2021)Studios e Seven Bucks produrranno insieme ilRed One, un nuovoche avrà comesarà ildi Red One, un nuovoche verràdaStudios e Seven Bucks Productions. Il progetto è stato ideato da Hiram Garcia e sarà un'avventura piena di azione legata alle festività. Il lungometraggio Red One verrà girato nel 2022 in vista di un'uscita nelle sale americane nel 2023. La ...

will star in "Red One" for Amazon Studios, the streaming service announced Monday. The film will reunite with "Fast and Furious" scribe Chris Morgan