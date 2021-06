Covid, il tasso di positività rimane stabile allo 0,5%. I DATI (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 28 giugno, la percentuale dei positivi sui tamponi giornalieri effettuati continua ad attestarsi su valori bassi. I nuovi casi registrati in 24 ore sono 389, rilevati su 75.861 test. Prosegue anche la diminuzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e nei reparti ordinari Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 28 giugno, la percentuale dei positivi sui tamponi giornalieri effettuati continua ad attestarsi su valori bassi. I nuovi casi registrati in 24 ore sono 389, rilevati su 75.861 test. Prosegue anche la diminuzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e nei reparti ordinari

