CorSport: Spalletti sarà presentato a Castel Volturno l'8 luglio

Luciano Spalletti sarà presentato a Castel Volturno l'8 luglio. Lo scrive il Corriere dello Sport. "De Laurentiis si aprirà mercoledì prossimo, dopodomani, in un albergo di Roma e giovedì 8 luglio, almeno per il momento, dovrebbe essere presentato a Castel Volturno Luciano Spalletti, da 764 giorni senza panchina, con dentro un biennio di motivazioni sedimentate nell'anima in attesa di poter ricominciare". Poi, prenderà il via la preparazione estiva. "Il 12 luglio, non ancora ufficiale, ...

