Calciomercato Napoli, Maksimovic prova a ricucire e respinge le offerte spagnole (Di martedì 29 giugno 2021) Il futuro di Nikola Maksimovic potrebbe essere ancora al Napoli. Nonostante un contratto ormai agli sgoccioli (terminerà il prossimo 30 giugno) il forte centrale difensivo serbo potrebbe continuare a vestire i colori dei partenopei dicendo di no alle offerte che ormai da settimane gli piovono addosso soprattutto dalla Spagna. L'accordo last minute farebbe contenti in L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Belgio, De Bruyne e Hazard in dubbio per l'Italia: Martinez studia il piano B In questo senso Mertens a destra di Lukaku con Carrasco a sinistra è una soluzione già adottata , ma l'attaccante del Napoli non ha dato segnali positivi nelle ultime uscite, specie con il Portogallo,...

Calciomercato - UFFICIALE: Galtier riparte dal Nizza Come raccontato, il Napoli ha avuto dei contatti con Galtier, prima di decidere di puntare su Luciano Spalletti. Oggi il tecnico riparte dal Nizza. E' stata la stessa squadra francese - attraverso i ...

CALCIOMERCATO NAPOLI – Un altro nazionale slovacco nel mirino: piace Satka NapoliToday MAREK - Trabzonspor, Hamsik è arrivato in Turchia Marek Hamsik è arrivato in Turchia. Il centrocampista slovacco è atterrato da pochi minuti a Trebisonda per iniziare l'avventura con il Trabzonspor e ha ricevuto la calorosa accoglienza dei suoi nuovi ...

Hysaj-Lazio, Pedullà: "Mercoledì il summit decisivo. Contratto di 5 anni" Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato dell'ormai imminente passaggio di Hysaj alla Lazio di mister Maurizio Sarri.

