Calciomercato Inter: Lautaro in bilico, pronta l’offerta per Raspadori (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Inter pronta all’offensiva per Raspadori in attacco: il talento del Sassuolo sarebbe il sostituto ideale di Lautaro Martinez Rimane vivo l’Interesse dell’Inter per Giacomo Raspadori, gioiellino del Sassuolo e rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A con la maglia di neroverdi. Il Nazionale azzurro è nei radar della dirigenza nerazzurra per il reparto offensivo, soprattutto se dovesse essere sacrificato anche Lautaro Martinez dopo Hakimi. Marotta punta a blindare il ‘Toro’ ma la sua conferma non appare così scontata come sottolinea Tuttosport’, con ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) L’all’offensiva perin attacco: il talento del Sassuolo sarebbe il sostituto ideale diMartinez Rimane vivo l’esse dell’per Giacomo, gioiellino del Sassuolo e rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A con la maglia di neroverdi. Il Nazionale azzurro è nei radar della dirigenza nerazzurra per il reparto offensivo, soprattutto se dovesse essere sacrificato ancheMartinez dopo Hakimi. Marotta punta a blindare il ‘Toro’ ma la sua conferma non appare così scontata come sottolinea Tuttosport’, con ...

