Box Office | “A Quiet Place II” in testa

(Di lunedì 28 giugno 2021) È Uscito il 24 giugno “AII” diretto da John Krasinski e che vede nel cast Emily Blunt, Cillian Murphy e Millicent Simmonds. Il sequel di “A– Un posto tranquillo” ha guadagnato in quattro giorni poco più di 329 mila euro. Questa pellicola è inal Boxcinematografico e, probabilmente, manterrà saldo il podio fino all’arrivo di “Black Widow” (di Cate Shortland) in arrivo il 7 luglio. Boxcompleto Subito dopo “AII” si piazza “Una donna promettente” con 91 mila euro. Vincitore ...

Debutto in testa alper A Quiet Place II, sequel del thriller - horror rivelazione della scorsa stagione: il film di John Krasinski con Emily Blunt raccoglie in 4 giorni - secondo i dati Cinetel - poco più di ...Il caldo estivo e la Nazionale Italiana di calcio hanno rallentato la corsa delItalia , ma di certo non lo hanno fermato: A Quiet Place 2 ha vinto il weekend ed ha superato i 300 mila euro all'esordio. Con un incasso complessivo che ha superato il milione di euro (1.A Quiet Place conquista la vetta del box office italiano! Al terzo posto il film Disney Crudelia: ecco i dati della settimana dal 21/06/2021.Debutto in testa al box office per A Quiet Place II, sequel del thriller-horror rivelazione della scorsa stagione: il film di John Krasinski con Emily Blunt raccoglie in 4 giorni - secondo i dati Cine ...