Beatrice Valli | «La corsa a rimettersi in forma per la prova bikini è diseducativa»

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’influencer con oltre 2 milioni di follower Beatrice Valli, 26 anni, mamma di tre bambini, seguitissima per i suoi post che documentano la vita familiare, i suoi look beauty e moda, è diventata un punto di riferimento per molte donne che prendono sul serio il loro benessere fisico e che in ogni fase della vita ascoltano il loro corpo, prima di tutto. Ludovica a tre mesi dalla nascita della sua terza figlia ha attirato l’attenzione su di sé per aver postato il suo corpo post gravidanza senza filtri, entrando così a far parte della squadra delle star e influencer body positive.