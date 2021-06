Basket Preolimpico, i 12 azzurri convocati da Sacchetti: fuori Diouf e Ruzzier (Di lunedì 28 giugno 2021) Il ct dell’ItalBasket Meo Sacchetti ha scelto i 12 azzurri che partiranno per Belgrado in vista del FIBA Olympic Qualifying Tournament, il torneo che assegnerà uno dei quattro pass ancora disponibili per la partecipazione a Tokyo 2020. Questi gli azzurri convocati: Marco Spissu, Niccolò Mannion, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Awudu Abass, Riccardo Moraschini, Michele Vitali, Achille Polonara e Alessandro Pajola. Sono stati invece autorizzati a lasciare il raduno Momo Diouf e Michele Ruzzier. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Il ct dell’ItalMeoha scelto i 12che partiranno per Belgrado in vista del FIBA Olympic Qualifying Tournament, il torneo che assegnerà uno dei quattro pass ancora disponibili per la partecipazione a Tokyo 2020. Questi gli: Marco Spissu, Niccolò Mannion, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Awudu Abass, Riccardo Moraschini, Michele Vitali, Achille Polonara e Alessandro Pajola. Sono stati invece autorizzati a lasciare il raduno Momoe Michele. SportFace.

Basket, niente torneo preolimpico per il reggiano Momo Diouf REGGIO EMILIA - E' finito il sogno del cestita della Pallacanestro Reggiana Momo Diouf di partecipare al torneo preolimpico con la nazionale di basket. Il Ct Meo Sacchetti ha comunicato i nomi dei 12 atleti scelti. C'è ovviamente il capitano Nicolò Melli. Della spedizione azzurra fanno parte anche gli altri ex ...

