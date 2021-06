Alberto Matano a La Vita in Diretta: “Non ritornerà più”. Cosa accadrà a settembre (Di lunedì 28 giugno 2021) Il celebre conduttore ha annunciato importanti novità per la prossima stagione del programma, potrebbe risentirne la messa in onda. Venerdì 25 giugno le porte dello studio Rai de “La Vita… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 28 giugno 2021) Il celebre conduttore ha annunciato importanti novità per la prossima stagione del programma, potrebbe risentirne la messa in onda. Venerdì 25 giugno le porte dello studio Rai de “La… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

95_addicted : RT @tvblogit: Alberto Matano: “A La Vita in Diretta penso che non ritornerà il pubblico in studio. A settembre voglio un tavolo graffiante”… - SerieTvserie : Alberto Matano: “A La Vita in Diretta penso che non ritornerà il pubblico in studio. A settembre voglio un tavolo g… - tvblogit : Alberto Matano: “A La Vita in Diretta penso che non ritornerà il pubblico in studio. A settembre voglio un tavolo g… - Maria_Intermite : RT @Cinguetterai: Alberto Matano? “Santo subito”. Ha resuscitato un programma che era sprofondato nel baratro. Grazie anche alla squadra c… - infoitcultura : Alberto Matano svela il retroscena e rivela: “Un muro davanti a me” -