Videogiochi, perché l'estate è la stagione perfetta per l'horror (Di domenica 27 giugno 2021) Halloween, scansati. Sì, certo, le zucche e i travestimenti e Michael Myers nascosto nel giardino di casa fanno paura. E nel mondo dei Videogiochi quando arriva il 31 ottobre le iniziative a tema horror diventano uno dei momenti più gustosi dell'anno. Ma diciamocelo sinceramente, esiste una stagione migliore dell'estate per farsi una maratona di film spaventosi o per passare ore di delizioso terrore alla console? La risposta è no e infatti la tradizione della programmazione televisiva estiva (ora affiancata dalle piattaforme di streaming) è quella di tirare fuori tutte le chicche possibili e immaginabili di titoli da ... Leggi su gqitalia (Di domenica 27 giugno 2021) Halloween, scansati. Sì, certo, le zucche e i travestimenti e Michael Myers nascosto nel giardino di casa fanno paura. E nel mondo deiquando arriva il 31 ottobre le iniziative a temadiventano uno dei momenti più gustosi dell'anno. Ma diciamocelo sinceramente, esiste unamigliore dell'per farsi una maratona di film spaventosi o per passare ore di delizioso terrore alla console? La risposta è no e infatti la tradizione della programmazione televisiva estiva (ora affiancata dalle piattaforme di streaming) è quella di tirare fuori tutte le chicche possibili e immaginabili di titoli da ...

Advertising

RpgBox77 : @XRays_Insider Sono merdine che con 4 videogiochi nel background pensano di influenzare i giocatori. Ottengono succ… - fruzda : ora mi direte.. perché non stao dormendo.. perché non posso passare tutti i pomeriggi a dormire devo giocare ai videogiochi - doppita : @lipari_angelo Ne ho solo uno perché volevo il software The Games Factory per progettare videogiochi ?? - TheOnlyOneYello : Certo, perché il trovare lavoro dipende dal sapersi o meno allacciare le scarpe a due anni. E già che ci siamo, pe… - salhofolinas : a volte vorrei che mi piacessero cose più “””femminili””” non lo so mi piacciono i videogiochi il calcio non mi son… -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi perché Call of Duty: Vanguard sarà 'una specie di Black Ops Cold War 2.0' secondo un leaker Questo perché, secondo l'insider, Sledgehammer Games non sarebbe riuscita ad inserire nel titolo le idee e le feature che avevano inizialmente concepito, trasformando Vanguard in un Call of Duty ...

Cosa vi cambia se Abandoned è di Kojima? ... principalmente perché così facendo è plausibile si stia cadendo vittima di una furbata di qualcuno ...sopravvalutato e persino mediocre nel 90% del tempo dal frequentatore medio dei siti di videogiochi,...

Signal, come funziona e perché si differenzia da WhatsApp Corriere della Sera Questo, secondo l'insider, Sledgehammer Games non sarebbe riuscita ad inserire nel titolo le idee e le feature che avevano inizialmente concepito, trasformando Vanguard in un Call of Duty ...... principalmentecosì facendo è plausibile si stia cadendo vittima di una furbata di qualcuno ...sopravvalutato e persino mediocre nel 90% del tempo dal frequentatore medio dei siti di,...