"Una schifezza". Gesù in minigonna e tacchi a spillo, la rabbia di Matteo Salvini per questo orrore | Guarda (Di domenica 27 giugno 2021) In piazza a Milano ieri, sabato 27 giugno, ha sfilato il Pride, la manifestazione Lgbt che è caduta un po' in tutte le città d'Italia proprio nei giorni in cui si è ulteriormente infiammato il dibattito sul contestatissimo ddl Zan contro l'omotransfobia. Come è noto, l'intervento del Vaticano contro il testo, con la richiesta fatta pervenire al governo di frenare sulla legge, ha sollevato un polverone e molte polemiche, ovviamente politiche. E così, nelle piazze d'Italia, a Rome come a Milano, nel mirino ci è finita proprio la Chiesa. Già, nei cortei piovevano rappresentazioni blasfeme di Gesù Cristo. A Roma, una sorta di Gesù arcobaleno ha sfilato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) In piazza a Milano ieri, sabato 27 giugno, ha sfilato il Pride, la manifestazione Lgbt che è caduta un po' in tutte le città d'Italia proprio nei giorni in cui si è ulteriormente infiammato il dibattito sul contestatissimo ddl Zan contro l'omotransfobia. Come è noto, l'intervento del Vaticano contro il testo, con la richiesta fatta pervenire al governo di frenare sulla legge, ha sollevato un polverone e molte polemiche, ovviamente politiche. E così, nelle piazze d'Italia, a Rome come a Milano, nel mirino ci è finita proprio la Chiesa. Già, nei cortei piovevano rappresentazioni blasfeme diCristo. A Roma, una sorta diarcobaleno ha sfilato ...

Salvini: "Raffigurare Gesù con minigonna e tacchi a spillo non è una provocazione, è una schifezza" 'Ieri in piazza a Milano… Secondo me raffigurare Gesù Cristo con minigonna e tacchi a spillo non è una simpatica provocazione, è una schifezza, un'offesa e una sgradevole mancanza di rispetto' questo il commento su twitter del leader della Lega Matteo Salvini

