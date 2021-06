Riccardo Muti | «Mi sono stancato della vita I direttori gesticolanoe studiano poco»

Leggi su corriere

(Di domenica 27 giugno 2021) Il grande musicista alla vigilia degli 80 anni: «Ai miei funerali voglio silenzio, se qualcuno applaude tornerò a disturbarlo la notte». Su Abbado: «C’era reciproca ammirazione». Pavarotti? «Venne a sue spese dagli Usa a cantare per dei tossicodipendenti. Non me lo dimenticherò». Smartphone? «Non ce l'ho, non lo voglio»