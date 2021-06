Rave party con 700 no - mask in un paese dove c' è già la variante indiana

(Di domenica 27 giugno 2021) I soliti idioti e irresponsabili che rischiano di provocare danni. Oltre 700 persone hanno partecipato a unsenza mascherine né distanziamento in undel Lodigiano, Maleo,la ...

I soliti idioti e irresponsabili che rischiano di provocare danni. Oltre 700 persone hanno partecipato a unsenza mascherine né distanziamento in un paese del Lodigiano, Maleo, dove la locale Azienda di tutela della salute ha certificato tre casi di variante Delta in un focolaio con 10 contagiati.Jerry Calà: "Ho rischiato di morire"/ "Covid? Discoteche più sicure dei" Jerry Calà racconta i 'suoi' anni Ottanta Canticchiando una vecchia canzone di Raf ci si chiedeva 'cosa resterà di ...'Un migliaio' di giovani al party nel comune tra il Lodigiano e il Cremonese, dove nel corso della settimana sono stati riscontrati contagi del ceppo ...Le persone sono arrivate a gruppi soprattutto dal nord Italia dalla mezzanotte e alcuni partecipanti sono tuttora sul posto. I partecipanti hanno spaccato recinzione e lucchetti e hanno dato il via al ...