Premio Nazionale Pratola 2021 | un decennale coi fiocchi

(Di lunedì 28 giugno 2021) Annotazioni sull’evento culturale segnato da emozioni e messaggi di valore universale L’AQUILA – “La pace è il sentiero dei Giusti verso la libertà, la luce, la democrazia e l’amore. La pace non si basa sulla forza, ma sull’amore, la cultura e la conoscenza. Abbracciamo i libri e le matite al posto delle armi, gettiamo l’odio, la rabbia e la violenza nel pozzo del nulla. Chiudiamo le fabbriche di armamenti, L’Italia firmi in Trattato Onu che proibisce gli armamenti nucleari. Solo con il dialogo interreligioso e la conoscenza possiamo costruire un mondo migliore. Donate l’8 per mille alla Chiesa, per la sua opera d’aiuto ai poveri e agli emarginati, figli di Dio e di nessuno. È sbagliato ...