Pedullà: “La Lazio sfida il Napoli per Basic”, è il preferito di Sarri (Di domenica 27 giugno 2021) La Lazio sfida il Napoli per Basic. Il club di Aurelio De Laurentiis da tempo sta seguendo il giocatore ma fino ad ora non ha ancora affondato il colpo. Il patron azzurro non ha dato ancora il via libera agli acquisti, anche per motivazioni fiscali, oltre che di chiusura di bilancio, ma anche perché vorrebbe prima cedere e poi acquistare. Al momento però Fabian Ruiz e Koulibaly non si muovono, anche perché la SSCN chiede molto per la cessione dei loro cartellini. Secondo Alfredo Pedullà la Lazio vuole Basic che piace pure al Napoli. In questo momento ... Leggi su napolipiu (Di domenica 27 giugno 2021) Lailper. Il club di Aurelio De Laurentiis da tempo sta seguendo il giocatore ma fino ad ora non ha ancora affondato il colpo. Il patron azzurro non ha dato ancora il via libera agli acquisti, anche per motivazioni fiscali, oltre che di chiusura di bilancio, ma anche perché vorrebbe prima cedere e poi acquistare. Al momento però Fabian Ruiz e Koulibaly non si muovono, anche perché la SSCN chiede molto per la cessione dei loro cartellini. Secondo Alfredolavuoleche piace pure al. In questo momento ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Lazio, Pedullà: 'Felipe-Immobile-Brandt, bella traccia. Correa via' - PSGInMyBlood : RT @infoitsport: Calciomercato Lazio, Pedullà: 'Il PSG fa sul serio per Correa' - infoitsport : Calciomercato Lazio, Pedullà: 'Il PSG fa sul serio per Correa' - flamanc24 : RT @Alex_Piace: Che grande mestierante Alfredo Pedullà.Per mesi anzi anni ha trattato la #Lazio marginalmente. Adesso, dopo la levata socia… - PakiRispoli : RT @Enrico1306: La #Lazio preferisce #Basic a #Torreira, che è stato solo proposto. #FelipeAnderson? Prima #Brandt, poi forse il brasiliano… -