Notte di follia a Zungoli, si ribalta con l'auto poi aggredisce le forze dell'ordine

Tempo di lettura: < 1 minuto

Zungoli (Av) – Notte di follia a Zungoli in provincia di Avellino. Un ragazzo si è ribaltato con la sua vettura. All'arrivo dei Carabinieri si è scagliato contro di loro, nonostante le ferite riportate nell'incidente. I due militari hanno dovuto far ricorso alle cure del "Frangipane" di Ariano Irpino. Sul posto anche un poliziotto libero dal servizio, che dopo aver bloccato il giovane è finito a terra, riportando la frattura di un braccio. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale, il tutto in attesa dei provvedimenti delle autorità giudiziari.

