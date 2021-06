Nicturia | quando ci si sveglia ogni notte per andare in bagno

(Di domenica 27 giugno 2021) Avere il sonno interrotto dalla necessità di urinare (il termine medico è nicturia) è una delle cause più comuni di perdita di sonno, specialmente con l’avanzare dell’età. Quasi i due terzi degli adulti tra i 55 e gli 84 anni affrontano questo problema per più notti ogni settimana.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nicturia quando

Paginemediche

Tra questi rientrano, pollachiuria e urgenza minzionale. Qualora in seguito ad ... In alcuni casi,i sintomi accusati dalla paziente a causa della carenza di estrogeni sono molto ...Non è una patologia, ma un' abitudine sbagliata che si affacciasiamo molto stressate o ... sensazione di soffocamento al risveglio, sudorazione notturna e(bisogno frequente di urinare ...