Maneskin, Damiano bacia il chitarrista Thomas. E' il solito spot arcobaleno Dov'è la trasgressione? (Di domenica 27 giugno 2021) Bacio omosessuale tra Damiano David dei Maneskin e il chitarrista Thomas Raggi. La band si esibiva al Polsat Superhit Festiwal in Polonia e ne ha approfittato per il solito fervorino in favore dei diritti Lgbt. Il video del bacio gay è stato poi condiviso su Twitter con questa annotazione: "Pari diritti per la comunità Lgbtqia+. Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi c… vogliono. Grazie Polonia, l'amore non è mai sbagliato". I Maneskin giocano molto sulle ambiguità.

