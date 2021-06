Mali: 7 soldati uccisi in due attacchi contemporanei (Di domenica 27 giugno 2021) Sette soldati Maliani sono stati uccisi ieri in due raid simultanei contro postazioni militari nel centro del Paese africano. Lo ha annunciato l'esercito. Uno degli attacchi si è verificato nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 giugno 2021) Setteani sono statiieri in due raid simultanei contro postazioni militari nel centro del Paese africano. Lo ha annunciato l'esercito. Uno deglisi è verificato nel ...

Advertising

MalatestaCarina : Will Mali be the Afghanistan of the European Union? Twelve German soldiers wounded Il Mali sarà l’Afghanistan dell’… - ITKAM_IT : RT @ItalyinGermany: Condanniamo attacco a missione Minusma, in Mali per portare stabilità e prospettive. Siamo vicini ai soldati rimasti fe… - MaeyCat : RT @Il_Vitruviano: Un contingente di soldati tedeschi in missione per conto ONU in Mali è stato colpito da un ordigno IED. Almeno dodici i… - dinogargano : Jihadisti attaccano soldati tedeschi in Mali - giacDomenico : Mali, dodici militari tedeschi feriti in un'attentato e sei soldati maliani morti durante un attacco… -

Ultime Notizie dalla rete : Mali soldati Mali: 7 soldati uccisi in due attacchi contemporanei Uno degli attacchi si è verificato nel villaggio di Boni, dove dieci soldati maliani erano stati ... hanno annunciato le Forze armate del Mali sulla loro pagina Facebook. In mattinata, sempre venerdì, ...

Sette soldati uccisi in due attacchi contemporanei Uno degli attacchi si verificato nel villaggio di Boni, dove dieci soldati maliani erano stati uccisi lo scorso ...

Mali: 7 soldati uccisi in due attacchi contemporanei - Africa ANSA Nuova Europa Mali: 7 soldati uccisi in due attacchi contemporanei Sette soldati maliani sono stati uccisi ieri in due raid simultanei contro postazioni militari nel centro del Paese africano. Lo ha annunciato l'esercito. (ANSA) ...

Mali: 7 soldati uccisi in due raid simultanei Sette soldati maliani sono stati uccisi ieri in due raid simultanei contro postazioni militari nel centro di Mali. Lo ha annunciato l'esercito maliano in un comunicato. Gli attacchi si sono stati veri ...

Uno degli attacchi si è verificato nel villaggio di Boni, dove diecimaliani erano stati ... hanno annunciato le Forze armate delsulla loro pagina Facebook. In mattinata, sempre venerdì, ...Uno degli attacchi si verificato nel villaggio di Boni, dove diecimaliani erano stati uccisi lo scorso ...Sette soldati maliani sono stati uccisi ieri in due raid simultanei contro postazioni militari nel centro del Paese africano. Lo ha annunciato l'esercito. (ANSA) ...Sette soldati maliani sono stati uccisi ieri in due raid simultanei contro postazioni militari nel centro di Mali. Lo ha annunciato l'esercito maliano in un comunicato. Gli attacchi si sono stati veri ...