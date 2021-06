“Malefica” Sonia Bruganelli | la frecciatina arriva proprio da ‘lui’ E la moglie di Paolo Bonolis non riesce a trattenersi

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 27 giugno 2021), ancora frecciatine sulla futura opinionista del Grande Fratello Vip. Continuano a susseguirsi rumor e anticipazioni in vista dello ‘start’ della prossima edizione del reality show. E tra nomi che restano in sospeso, come quello di Katia Ricciarelli e il ‘no’ di Justine Mattera,Brunagelli e Adriana Volpe restano confermate come opinioste. Fuori Pupo e Antonella Elia, per la prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, il ripescaggio dalla casa di Adriana Volpe, e non solo. Anche ladisembrerebbe essere stata come la prescelta ...