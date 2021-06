LIVE MotoGP, GP Olanda in DIRETTA: iniziato il warm-up ad Assen (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL GP DI STIRIA DI F1 DALLE 15.00 9.40 iniziato IL warm-UP! 9.38 Il warm-up durerà 20 minuti e sarà determinante per provare le gomme in vista della gara. 9.35 In tema di Case, nell’enorme storia di Assen hanno primeggiato sei diversi marchi. Comanda la Honda, con 22 successi, seguita a quota 17 dalla Yamaha e a 15 dalla MV Agusta. Sono invece 9 le affermazioni della Suzuki e 7 quelle della Gilera, a cui va sommato il singolo hurrà della Norton. 9.31 Sono tantissimi i successi italiani nel ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADEL GP DI STIRIA DI F1 DALLE 15.00 9.40IL-UP! 9.38 Il-up durerà 20 minuti e sarà determinante per provare le gomme in vista della gara. 9.35 In tema di Case, nell’enorme storia dihanno primeggiato sei diversi marchi. Comanda la Honda, con 22 successi, seguita a quota 17 dalla Yamaha e a 15 dalla MV Agusta. Sono invece 9 le affermazioni della Suzuki e 7 quelle della Gilera, a cui va sommato il singolo hurrà della Norton. 9.31 Sono tantissimi i successi italiani nel ...

