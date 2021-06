Il Belgio perde De Bruyne esce per infortunio

(Di domenica 27 giugno 2021) L’Italia calcistica sta guardando con interesse-Portogallo. Chi vince, affronterà la Nazionale di Mancini nei quarti di finale. Ilsta vincendo 1-0 con rete dell’altro Hazard il fratello di Eden. La notizia, fin qui, è l’uscita di Deperall’inizio della ripresa. Il fuoriclasse del Manchester City è stato toccato duro a fine primo tempo da Palinha con un intervento da dietro che sarebbe potuto essere sanzionato anche con il rosso. È una brutta notizia per ilche, in caso di vittoria, tornerà in campo venerdì contro l’Italia. Al posto di Deè ...

... oggi parliamo di una squadra che nonda oltre trenta partite, che non ha preso nemmeno un ... Eh ma l'Italia ha giocato contro nessuno… E allora prendiamo il, superfavorita dai più, ...Siamo infatti ormai entrati nella fase in cui ogni partita è decisiva: chi vince avanza, chi...PORTOGALLO Questa è invece una partita di lusso per gli ottavi di finale di Euro 2020. Il ...Si è concluso il primo tempo tra Belgio e Portogallo alla Puskas Arena di Budapest, ed al rientro negli spogliatoi il Belgio è in vantaggio per 1-0. A decidere finora ...Ecco le formazioni di Belgio e Portogallo, che scenderanno in campo alle 21,00 a Siviglia nell'ottavo che decreterà l'avversaria dell'Italia, nel quartodi finale che ...