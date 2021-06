Esplode motore aereo, Conestà (Mosap): «Ai politici aerei di Stato per sagre di paese e i poliziotti con i rottami» (Di domenica 27 giugno 2021) «Quanto accaduto sul volo Catania – Roma è di una gravità inaudita. Se non fosse Stato per il provvidenziale intervento del pilota, oggi avremmo contato 42 vittime: 8 migranti e 34 poliziotti. Un episodio che denota la scarsissima attenzione nei confronti degli uomini e le donne delle forze dell’ordine, mandati a combattere una guerra con le scarpe di cartone». È il duro commento di Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap). «Ci sono stati politici che hanno abusato dei voli di Stato, altri utilizzati per sagre di ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 27 giugno 2021) «Quanto accaduto sul volo Catania – Roma è di una gravità inaudita. Se non fosseper il provvidenziale intervento del pilota, oggi avremmo contato 42 vittime: 8 migranti e 34. Un episodio che denota la scarsissima attenzione nei confronti degli uomini e le donne delle forze dell’ordine, mandati a combattere una guerra con le scarpe di cartone». È il duro commento di Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (). «Ci sono statiche hanno abusato dei voli di, altri utilizzati perdi ...

