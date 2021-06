D’Aversa nuovo tecnico della Sampdoria (Di domenica 27 giugno 2021) Roberto D’Aversa diventerà il nuovo tecnico della Sampdoria. La squadra della Liguria doveva scegliere l’allenatore giusto per sostituire Claudio Ranieri con il quale ha lavorato per 71 partite per due soli anni e quindi il presidente Ferrero si è messo subito a lavoro insieme ai collaboratori della società. Prima di arrivare al nome D’Aversa c’erano varie opzioni da considerare tra cui Giampaolo che è da solo un anno al torino e che poteva ritornare alla Sampdoria come fece dal 2016-2017 al 2018-2019, ma il presidente ha ritenuto più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Robertodiventerà il. La squadraLiguria doveva scegliere l’allenatore giusto per sostituire Claudio Ranieri con il quale ha lavorato per 71 partite per due soli anni e quindi il presidente Ferrero si è messo subito a lavoro insieme ai collaboratorisocietà. Prima di arrivare al nomec’erano varie opzioni da considerare tra cui Giampaolo che è da solo un anno al torino e che poteva ritornare allacome fece dal 2016-2017 al 2018-2019, ma il presidente ha ritenuto più ...

periodicodaily : D’Aversa nuovo tecnico della Sampdoria #Sampdoria #DAversa - mercatoymercado : @NicoSchira Non sarà D'Aversa il nuovo allenatore @sampdoria Spero davvero - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Sampdoria, D'Aversa di nuovo in vantaggio - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Sampdoria, D'Aversa di nuovo in vantaggio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Sampdoria, D'Aversa di nuovo in vantaggio -