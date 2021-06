Covid: nel mondo 180,7 mln di contagi, 3,917 mln di morti (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Nel mondo si registrano oltre 180,7 milioni di casi positivi al Covid-19 (180.790.437) e quasi 4 milioni di morti (3.917.281). E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti continuano ad essere il Paese più colpito in totale, con circa 33,6 milioni di casi e 603.891 decessi, seguiti dall'India, con oltre 30,2 milioni di positivi e 395.741 decessi, e dal Brasile, con oltre 18,3 milioni di contagi e 512.735 morti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Nelsi registrano oltre 180,7 milioni di casi positivi al-19 (180.790.437) e quasi 4 milioni di(3.917.281). E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti continuano ad essere il Paese più colpito in totale, con circa 33,6 milioni di casi e 603.891 decessi, seguiti dall'India, con oltre 30,2 milioni di positivi e 395.741 decessi, e dal Brasile, con oltre 18,3 milioni die 512.735

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Sport, Corso Italia a Genova entra nel circuito dei percorsi Bandiera Azzurra certificati dalla Federazione italiana atletica leggera ... una tendenza, acutizzata durante i periodi di limitazione negli spostamenti dovuti al Covid, che ...di promozione per altri circuiti con la diffusione della camminata e della corsa urbana anche nel ...

Gli argini alla variante Delta Sul tema dell'obbligo delle mascherine, Corriere e Repubblica ricordano, in due panoramiche sulla situazione Covid nel mondo, quanto accaduto in Israele. Qui l'aumento dei contagi dovuti alla ...

Trump: 'Covid usato per rubare elezioni, ma nel 2022 torneremo' Agenzia ANSA Covid, nel mondo oltre 3,9 Mln di morti 27/06/2021 08:55: Covid, nel mondo oltre 3,9 Mln di morti: 8.55 Covid, nel mondo oltre 3,9 Mln di morti Il numero dei decessi causati dalla pandemia da Covid-19 nel mondo è salit ...

Usa, Trump torna all'attacco: "Elezioni truccate, ci riprenderemo l'America" 27 giugno 2021"Le elezioni presidenziali del 2020 sono state truccate. Ci riprenderemo la Camera e ci riprenderemo il Senato". L'ex presidente degli Stati Uniti lo ha detto alla f ...

