Belgio-Portogallo, le formazioni ufficiali (Di domenica 27 giugno 2021) Il secondo ottavo di finale di oggi di Euro 2020 è la super sfida tra Belgio e Portogallo, che decreterà l’avversaria dell’Italia per i quarti di finale, di venerdì 2 luglio. Queste le formazioni ufficiali: Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku.Allenatore: Roberto Martinez. Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro; Moutinho, Palhinha, Sanches; B. Silva, Ronaldo, D. Jota.Allenatore: Fernando Santos. Foto: Logo Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Il secondo ottavo di finale di oggi di Euro 2020 è la super sfida tra, che decreterà l’avversaria dell’Italia per i quarti di finale, di venerdì 2 luglio. Queste le(3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku.Allenatore: Roberto Martinez.(4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro; Moutinho, Palhinha, Sanches; B. Silva, Ronaldo, D. Jota.Allenatore: Fernando Santos. Foto: Logo Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ??? #Mancini: 'Abbiamo meritato questa vittoria. Tutti sono stati bravi, questo successo può farci bene.… - officialmaz : Passiamo. Soffrendo tanto. Ma con #Belgio o #Portogallo questa Italia non sarà sufficiente. #Mancini vince con la p… - CB_Ignoranza : Belgio o Portogallo? #Ita #Euro2020 - _SiGonfiaLaRete : #Euro2020 - #BelgioPortogallo: le formazioni ufficiali. #Lukaku vs #Ronaldo per i quarti di finale - rxhney : @apocavlypse portogallo belgio. chi vince va contro l’italia -