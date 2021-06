Variante Delta, aumentano i casi. Bassetti: «No a zone rosse, non possiamo chiudere gli italiani» (Di sabato 26 giugno 2021) In Italia aumentano i casi di Variante Delta. Ma «parlare oggi di zone rosse o lockdown non serve. Occorre che gli italiani si vaccinino perché con la Variante Delta gli obiettivi finali della campagna vaccinale sono cambiati. Dobbiamo immunizzare l’80-85% della popolazione. Non possiamo accettare che rimangano senza vaccini milioni di persone». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti. Il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova commenta le ipotesi che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 giugno 2021) In Italiadi. Ma «parlare oggi dio lockdown non serve. Occorre che glisi vaccinino perché con lagli obiettivi finali della campagna vaccinale sono cambiati. Dobbiamo immunizzare l’80-85% della popolazione. Nonaccettare che rimangano senza vaccini milioni di persone». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo. Il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova commenta le ipotesi che ...

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - fattoquotidiano : Russia travolta dalla variante Delta: 600 morti in 24 ore, mai cosi tanti dal 21 giugno. A Mosca 98 vittime: record… - HuffPostItalia : Con la variante Delta le zone rosse sono dietro l'angolo - pastenam : @13serpic @Corriere Non serve aspettare ad ottobre basta cacciare il naso fuori di casa e guardare all’Inghilterra… - RenzoCianchetti : RT @SilviaTeresa14: Per quel che mi riguarda, ci può essere la variante Delta, la peste bubbonica, Pippo, Pluto & Topolino, io non rispette… -