“Tremors”, stasera in tv l’horror con Kevin Bacon (Di sabato 26 giugno 2021) Andrà in onda stasera su Italia 2 alle 21.15 “Tremors“, il primo film della saga horror fantascientifica. Questo prodotto audiovisivo uscito nel 1990 è il primo diretto da Ron Underwood, regista anche di “Scappo dalla città – La vita, l’amore e le vacche” (1991). L’attore protagonista del film è Kevin Bacon, attore noto per aver recitato in numerose pellicole tra cui “Footloose” (di Herbert Ross, 1984), “L’uomo senza ombra” (di Paul Verhoeven, 2000) e “Mystic River” (di Clint Eastwood, 2003). Trama del film Valentine McKee (Kevin Bacon) e Earl Bassett (Fred Ward) sono due giovani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Andrà in ondasu Italia 2 alle 21.15 ““, il primo film della saga horror fantascientifica. Questo prodotto audiovisivo uscito nel 1990 è il primo diretto da Ron Underwood, regista anche di “Scappo dalla città – La vita, l’amore e le vacche” (1991). L’attore protagonista del film è, attore noto per aver recitato in numerose pellicole tra cui “Footloose” (di Herbert Ross, 1984), “L’uomo senza ombra” (di Paul Verhoeven, 2000) e “Mystic River” (di Clint Eastwood, 2003). Trama del film Valentine McKee () e Earl Bassett (Fred Ward) sono due giovani ...

Advertising

CinemApp_Cinema : Stasera in TV: i film da non perdere di sabato 26 giugno 2021 ? Mamma mia!, Squadra 49 o Tremors? Ecco i migliori… - mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di sabato 26 giugno 2021 ? Mamma mia!, Squadra 49 o Tremors? Ecco i migliori… -