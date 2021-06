Tour de France 2021 | 3° tappa Lorient - Pontivy | percorso | orari e altimetria

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 26 giugno 2021) Terzaaldee primo vero appuntamento per i velocisti. La frazione, che si correrà ancora in Bretagna, regione scelta per la Grande Partenza di quest'anno, andrà daper 182,9 km. Sarà l'occasione per i vari Caleb Ewan (vincitore di due tappe al Giro d'Italia), Sam Bennett, Arnaud Démare, Tim Merlier e l'intramontabile Peter Sagan, di giocarsi la vittoria di. Ile glidella 3°La terzadel...