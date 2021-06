Tommaso Stanzani, mentre lui balla a Battiti Live tutti notano un ‘dettaglio’: impossibile non vederlo (Di sabato 26 giugno 2021) Tommaso Stanzani nel corpo di ballo della nuova edizione di Battiti Live: mentre lui balla sul palco, tutti notano un ‘dettaglio’ Battiti Live è un evento musicale organizzato dal Gruppo Norba e in onda in diretta su Telenorba e Radionorba TV, mentre dal 2017 anche in differita su Italia 1. L’evento si svolge nelle principali L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 26 giugno 2021)nel corpo di ballo della nuova edizione diluisul palco,unè un evento musicale organizzato dal Gruppo Norba e in onda in diretta su Telenorba e Radionorba TV,dal 2017 anche in differita su Italia 1. L’evento si svolge nelle principali L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Phranca11 : La precisa dimostrazione de l'estate prima e dopo i 20 sono Tommaso Stanzani che dice 'ci son le bici, possiamo and… - Biccometro : @Desiderya_ No non ho capito semplicemente perché quando eravate le prime a dire che Tommaso fosse cringe per 'Fran… - PowercutMusic : RT @StellaS33442832: Tommaso Zorzi: spuntano le foto con #TommasoStanzani sul comodino: - PowercutMusic : RT @StellaS33442832: Tommaso Zorzi e #TommasoStanzani insieme in #Puglia! TUTTE LE FOTO E I VIDEO: - StellaS33442832 : Tommaso Zorzi: spuntano le foto con #TommasoStanzani sul comodino: -