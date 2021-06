Tennis, ATP Maiorca 2021: primo titolo sull’erba per Daniil Medvedev (Di sabato 26 giugno 2021) Prima volta sull’erba per Daniil Medvedev, che conquista a Maiorca il suo undicesimo ATP della carriera, il secondo stagionale dopo quello di Marsiglia. Il Tennista russo, numero due del mondo, ha sconfitto in finale un esperto giocatore d’erba come l’americano Sam Querrey in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco. Nel primo set c’è grande equilibrio, che porta i due Tennisti fino al 3-3. Nel settimo gioco Medvedev si procura due palle break e strappa il servizio all’americano. Il russo non lascia spazio all’americano e chiude ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Prima voltaper, che conquista ail suo undicesimo ATP della carriera, il secondo stagionale dopo quello di Marsiglia. Ilta russo, numero due del mondo, ha sconfitto in finale un esperto giocatore d’erba come l’americano Sam Querrey in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco. Nelset c’è grande equilibrio, che porta i dueti fino al 3-3. Nel settimo giocosi procura due palle break e strappa il servizio all’americano. Il russo non lascia spazio all’americano e chiude ...

