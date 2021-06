Sport sotto choc | il campione è appena morto in un tragico incidente

(Di sabato 26 giugno 2021) L'atletica leggera èshock: Abdalelah Haroun èa soli 24 anni in unstradale. Si tratta di un nome di primo piano, che nel 2017 ha vinto la medaglia di bronzo nei 400 metri ai Mondiali di Londra. L'annuncio è stato dato dalla squadra olimpica del Qatar, che ha postato una foto in bianco e nero dello sfortunato ragazzo. #FOTO A FINE ARTICOLO Il quattrocentista era nato in Sudan nel 1997, ma poi era stato reclutato dal Qatar, esplodendo sulla scena internazionale nel 2015 quando aveva fatto segnare il record indoor asiatico con 45.39. Un autentico ‘enfant prodige', un fenomeno che nello stesso anno aveva corso i ...

