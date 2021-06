Roma Pride, Zingaretti: “Una bella giornata per i diritti” (Di sabato 26 giugno 2021) Roma – “Tanto per essere chiari: l’Europa è questa. Non arretriamo mai. Buon Pride, Roma! Una bella giornata per i diritti!”. E’ quanto scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti (foto), ex segretario nazionale del Partito Democratico, in occasione del Roma Pride 2021, che si tiene oggi (26 giugno) in piazza Vittorio, nel cuore del quartiere Esquilino. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 26 giugno 2021)– “Tanto per essere chiari: l’Europa è questa. Non arretriamo mai. Buon! Unaper i!”. E’ quanto scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola(foto), ex segretario nazionale del Partito Democratico, in occasione del2021, che si tiene oggi (26 giugno) in piazza Vittorio, nel cuore del quartiere Esquilino. L'articolo L'Opinionista.

