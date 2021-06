Risposta immunitaria più forte con vaccinazione eterologa | lo studio di Lancet

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 giugno 2021) L’alta immunogenicità della cosiddetta, e la seconda dose con il cosiddetto Rna messaggero, (le molecole sintetiche di prodotti come Pfizer o Moderna), viene registrata in unodella rivista scientifica.Laè di interesse per numerose ragioni, incluse considerazioni logistiche e l’efficacia clinica, spiega la rivista.sottolinea come su campione di persone sottoposte al test, il 100 per cento dei partecipanti avrebbe sviluppato anticorpi neutralizzanti del Covid in 14 giorni. L’approvazione dell’ ...