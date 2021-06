Riccardo III – 1483: l’acquisizione del trono d’Inghilterra (Di sabato 26 giugno 2021) Il 26 giugno 1483, Riccardo III ottiene la carica sovrana del Regno d’Inghilterra, che esercita fino al 1485. Inoltre, il monarca appartiene al casato degli York, nella dinastia dei Plantageneti. Tra gli altri titoli principali del regnante: Signore d’Irlanda e Duca di Gloucester. All’epoca, l’Inghilterra attraversa periodi di numerose rivolte, a causa delle ostilità tra Leggi su periodicodaily (Di sabato 26 giugno 2021) Il 26 giugnoIII ottiene la carica sovrana del Regno, che esercita fino al 1485. Inoltre, il monarca appartiene al casato degli York, nella dinastia dei Plantageneti. Tra gli altri titoli principali del regnante: Signore d’Irlanda e Duca di Gloucester. All’epoca, l’Inghilterra attraversa periodi di numerose rivolte, a causa delle ostilità tra

Advertising

Libri_IT : Vesto così la mia nuda perfidia | con vecchi stracci carpiti a casaccio | dai sacri testi; e mostro d'esser pio | q… - Mariari30057064 : RT @sibilla75: #Grillo è un Riccardo III che ha perso il suo regno:'Il mio Regno per un cavallo!!!' È disposto a distruggere la sua creatur… - fabiom71 : RT @sibilla75: #Grillo è un Riccardo III che ha perso il suo regno:'Il mio Regno per un cavallo!!!' È disposto a distruggere la sua creatur… - sibilla75 : #Grillo è un Riccardo III che ha perso il suo regno:'Il mio Regno per un cavallo!!!' È disposto a distruggere la su… - hypermacbeth : e comuqnue voi Mckellen che fa il monologo di Riccardo III pisciando ve lo scordate ciao bau -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo III Studenti sul set del nuovo corto di Alessandro Zizzo: 'Storia d'amore e cipolla' Il lavoro ha visto la partecipazione di una decina di alunni delle classi III e IV del corso ... Sul film, invece, dice: "Uno dei protagonisti è Riccardo Cipolla, un attore sfigato, uno di quei ...

Pensare da archeologo E di questa ricerca dà conto il volume attraverso la narrazione, riccamente illustrata, di una trentina di siti grandi come Angkor o piccoli come la tomba di Riccardo III ritrovata a Leicester nel ...

La dinastia di Riccardo III d'Inghilterra Zazoom Blog Riccardo III – 1483: l’acquisizione del trono d’Inghilterra Nel 1483 Riccardo III diventa Re d'Inghilterra, in successione al fratello. Di fatto il sovrano esercita la propria carica, solo per due anni ...

Concerti dell’Orchestra Cherubini nelle RSA con la III edizione di “Musica senza barriere” “La cultura, la musica sono cibo spirituale,” continua a ricordarci Riccardo Muti, per metterci in guardia dal pericolo di considerarle, al contrario, un aspetto secondario e dispensabile dell’esperie ...

Il lavoro ha visto la partecipazione di una decina di alunni delle classie IV del corso ... Sul film, invece, dice: "Uno dei protagonisti èCipolla, un attore sfigato, uno di quei ...E di questa ricerca dà conto il volume attraverso la narrazione, riccamente illustrata, di una trentina di siti grandi come Angkor o piccoli come la tomba diritrovata a Leicester nel ...Nel 1483 Riccardo III diventa Re d'Inghilterra, in successione al fratello. Di fatto il sovrano esercita la propria carica, solo per due anni ...“La cultura, la musica sono cibo spirituale,” continua a ricordarci Riccardo Muti, per metterci in guardia dal pericolo di considerarle, al contrario, un aspetto secondario e dispensabile dell’esperie ...