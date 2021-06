Reddito di Emergenza | domande al via dal 1° luglio per le nuove 4 mensilità

Leggi su notizieora

(Di sabato 26 giugno 2021) Lerichieste di percezione deldisono al via. All’interno del decreto sostegni bis è infatti prevista la possibilità per chi vive momentanee situazioni di disagio economico di ricevere 4 sussidi mensili di sostegno. Il riferimento, in particolare, va per i mesi di giugno,, agosto e settembre 2021. Al fine di ottenere l’assegno, gli interessati dovranno inviare l’apposita domanda all’Inps a partire dal prossimo 1°ed entro (e non oltre) il 312021. L’Inps ha fornito le istruzioni da seguire per poter procedere con le richieste all’interno del ...