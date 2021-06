"Orban ce lo abbiamo a casa nostra", dice Alessandro Zan (Di sabato 26 giugno 2021) AGI - Dopo l'intervento del Vaticano che, nei giorni scorsi, aveva chiesto delle modifiche al disegno di legge perché sarebbe in contrasto con il Concordato, "c'è stata una grande mobilitazione e adesso anche persone del centrodestra sono favorevoli" ha detto il relatore del ddl contro l'omotransfobia, Alessandro Zan, presente oggi a Milano per un evento del Pd "la cura", e poi per partecipare all'evento conclusivo della Pride week. "D'altra parte - osserva - il testo che abbiamo approvato alla Camera a larghissima maggioranza va incontro a tantissime diverse sensibilità in particolare a quelle del mondo cattolico". Ecco perché "Dal Vaticano c'e' stata ... Leggi su agi (Di sabato 26 giugno 2021) AGI - Dopo l'intervento del Vaticano che, nei giorni scorsi, aveva chiesto delle modifiche al disegno di legge perché sarebbe in contrasto con il Concordato, "c'è stata una grande mobilitazione e adesso anche persone del centrodestra sono favorevoli" ha detto il relatore del ddl contro l'omotransfobia,Zan, presente oggi a Milano per un evento del Pd "la cura", e poi per partecipare all'evento conclusivo della Pride week. "D'altra parte - osserva - il testo cheapprovato alla Camera a larghissima maggioranza va incontro a tantissime diverse sensibilità in particolare a quelle del mondo cattolico". Ecco perché "Dal Vaticano c'e' stata ...

