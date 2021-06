Nonno ritira la nipotina sbagliata al nido | poi la riporta Sospesi due addetti del nido

(Di sabato 26 giugno 2021) Incredibile episodio ad Arezzo: l'anziano non si è accorto subito dello scambio di persona. Il Comune apre un provvedimento disciplinare su un educatore e un bidello

Ha preso all'asilo la nipotina di un'altra famiglia. Accertamenti disciplinari del Comune di Arezzo sono stati avviati su un educatore e un custode di un asilo nido municipale dove due giorni fa il ...... convinto di trovare altre ragazze da corteggiare, e Dulcamara sitrionfante e incredulo per ... come attraverso la presenza in scena di una poltrona: quella su cui sedeva ildello stesso ...La vera nipotina dell'anziano, invece, peraltro di due anni di età più grande dell'altra, aspettava che qualcuno andasse a prenderla alla scuola materna adiacente. L'equivoco sarebbe andato avanti cir ...L'educatore e il bidello che ha aperto la porta sarebbero al momento sospesi dal lavoro L'equivoco sarebbe andato avanti circa mezz'ora, il tempo di raggiungere l'abitazione, accorgersi con gli altri ...