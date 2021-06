Messina Covid Free: nessun caso positivo per la prima volta dopo 9 mesi (Di sabato 26 giugno 2021) Ottime notizie per la Sicilia, Messina è Covid Free: nessun caso positivo per la prima volta dopo 9 mesi Ottime notizie per Messina città e l’intera Area Metropolitana: dopo 9 mesi non si registrano contagi al Covid-19 con gli ospedale che si stanno, fortunatamente, svuotando rapidamente. Riepilogando, oggi sono 67 i nuovi casi di Covid in Sicilia, mentre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.632 test con un tasso di ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) Ottime notizie per la Sicilia,per laOttime notizie percittà e l’intera Area Metropolitana:non si registrano contagi al-19 con gli ospedale che si stanno, fortunatamente, svuotando rapidamente. Riepilogando, oggi sono 67 i nuovi casi diin Sicilia, mentre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.632 test con un tasso di ...

